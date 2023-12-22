【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17586.63點，漲42.89點；總計382家漲、525家跌、134家持平；委買37749626張、委賣23974442張；總成交值2346.32億元。

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