烏克蘭今天表示，俄羅斯在迄今22個月的入侵過程中，對烏國目標發射約7400枚飛彈及3700架「見證者」（Shahed）攻擊無人機，可見俄軍空襲規模之大。

路透社報導，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）說，烏克蘭防空系統擊落了敵方1600枚飛彈和2900架無人機，「我們面對一個巨大的侵略者，正在反擊」。

伊納特表示，飛彈擊落率較低，是因為對方使用更難擊中的超音速彈道飛彈，而且西方國家在戰爭打了好一段時間後才向烏克蘭供應先進的愛國者（Patriot）防空系統。

與此同時，俄國在空襲遠離烏東與烏南前線的基礎設施時，愈來愈常使用伊朗廉價生產的「見證者」無人機。在烏克蘭，很多人都知道這款無人機的汽油發動機噪音很大。

俄羅斯於2022年9月開始對烏國基礎設施發動無人機攻擊。這些無人機起初擾亂了烏克蘭空防，因為烏克蘭的標準防空雷達要偵測到這款無人機比偵測飛彈還難，於是烏克蘭不得不調整做法。

伊納特說：「每晚都有10到15個地區擊落見證者無人機。」

俄方在大規模攻擊中使用無人機，讓烏克蘭面臨一個困境：無人機生產成本很低，用昂貴的防空飛彈予以擊落並不划算。烏克蘭現在使用配備機關槍的車輛來擊落無人機。

伊納特回憶早期試圖擊落無人機時說：「我們用一切能找到的東西來回擊，例如手槍、衝鋒槍…嗯，即使如此，目標顯然不好對付，有很多複雜狀況和失誤。必須做好準備。」

西方媒體和分析師提出衛星影像等證據顯示，俄羅斯正建立自有的「見證者」無人機生產設施。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1121222