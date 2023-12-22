俄羅斯因入侵烏克蘭遭到國際制裁，美國禁止晶片大廠的產品銷售到俄羅斯，但美製晶片仍流入俄國，包括德州儀器與亞德諾半導體的產品，值得關注的是，目前香港已經超越大陸，成為俄國晶片貿易最大中繼站。

根據美國財經媒體報導，華府非營利調查組織C4ADS根據俄羅斯海關數據指出，今年前半年流入俄羅斯的晶片激增，很大部分是取道香港，雖然德儀與亞德諾2022年時就暫停與俄國業務往來，但這兩家公司的晶片仍持續流入俄國。

資料顯示，今年前5月有超過200家俄國公司取得1.7萬顆德儀晶片，總值高達2500萬美元，這些晶片透過兩家香港公司的處理再送到俄國。

德儀晶片最大的俄國接收方，則是汽車電子器材製造商NPP Itelma，這期間共收到價值300萬美元晶片，其次是VMK公司，共收到價值230萬美元的德儀晶片。

C4ADS研究指出，今年上半年近6.1萬批來自美國與歐洲的晶片，經由香港再流向500多家俄國公司，總值高達5.28億美元。