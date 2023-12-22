【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】考量葉門親伊朗的胡塞（Houthis）武裝組織可能持續攻擊行經紅海的船隻，目前已有158艘載有總價值約1050億美元貨物的船隻被迫繞道，導致部分海運價格飆漲數倍。此外，海運受阻推升了空運需求和價格，全球物流業者正面臨運價急升和貨物滯留的雙重風暴，恐將再度拉響全球供應鏈中斷和通膨反彈的警報。

報導指出，就在新冠疫情引發的供應鏈通膨似乎才消退之際，因為這場紅海危機迫使船商繞道，在周四短短幾個小時內部分海運價格便飆漲好幾倍。從上海到英國的40呎貨櫃海運報價已經漲到10,000美元，而上周20呎貨櫃運費為1,900美元，40呎貨櫃運費為2,400美元。而目前中東的卡車運費報價已經漲逾1倍。

部分物流業高層對這種「趁火打劫」、趁機哄抬價格的情況感到擔憂。OL USA執行長Alan Baer接受CNBC訪問時表示，海運業者想要收回繞道所增加的成本，因此運價正急速調整，但應該仔細說明運價大漲的原因，進口商和出口商的海運圈以及政府監管機關應該多去了解導致運價飆漲的總體原因，「某些貿易航線的運費上漲100%至300%，這似乎不完全是由供需變化所驅動」。

德迅集團（Kuehne+Nagel）表示，截至周四上午已有158艘船從紅海改道，它們共載有超過210萬個貨櫃。根據MDS Transmodal以每個貨櫃50,000美元估計，這批貨物的價值達到1,050億美元。

美國托運人有多條海運路線可以選擇，但歐洲托運人的選擇相當有限，因為歐洲高度仰賴蘇伊士運河。此外，對歐洲而言，繞道的運輸時間也比美國繞道的時間長，因此歐洲托運人正在考慮透過空運的可行性。

Freightos研究部門主管Judah Levine表示，雖然Freightos中國到北歐空運指數每日運價自11月下旬以來持續走跌，但本周出現反彈。自從海運業者宣布改道以來，本周運價已從每公斤3.95美元急升13%，至每公斤4.45美元。這可能也反映出從海運轉向空運的需求升高。

SEKO Logistics公司成長總監（Chief Growth Officer,CGO）Brian Bourke表示，紅海影響全球供應鏈的嚴重程度，完全取決於船隻繞道的時間長短。這種情況每天都會持續升級，從歐洲開始，然後是美國東岸，你將開始看到更多的貨物從海運轉向空運，從消費電子產品、高價消費品和時尚服飾等高價商品開始。較長的交貨時間將增加庫存成本和營運資金，於是加快貨物運輸，成本就要提高，也就合情合理。

海運費率跳漲及其對通膨的影響，也取決於船舶改道持續的時間，以及托運人必須支付較高運價持續的時間。數位物流業執行長表示，一旦這個時間拖到一個月，供應鏈和消費者終將感受到通膨壓力。