【時報-台北電】周五大盤探底回升，午收全紅，創業板指盤初一度跌超1%，指數高低差最戲劇化。

紅海危機加劇全球供應鏈壓力，集運指數(歐線)主力合約觸及漲停，港口航運股走強，海通發展、寧波遠洋、錦江航運、寧波海運勁揚。軍工、中船系個股全線活躍，新興裝備、中光學漲停。

PEEK材料概念股續強，富恒新材、華密新材大漲超10%。光伏、儲能等新能源賽道股板塊探底回升，江特電機、中科雲網、領湃科技等漲停。

傳媒、遊戲台塊繼續調整，國旅聯合、南方傳媒多股跌超8%。

午間收盤，滬指報2933.25點，漲0.50%；深成指報9322.88點，漲0.71%；創指報1846.15點，漲0.74%。（編輯：張嘉倚）

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