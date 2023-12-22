【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在美股反彈帶動下，日本日經指數22日也上漲，但個股與類股變化不大。早盤結束時，日經指數暫收33,204.89點，小漲64.42點或0.19%。東證收2,336.77點，也漲10.79點或0.46%。
分析師認為，美股要關心的焦點，應該放在2024下半年，經濟是否可以軟著陸，還有會不會出現降息。日本明年春季薪資談判時，希望加薪幅度能大於通膨，在健康的通膨帶動下，日經指數也可因此受惠。日經可能會在25日移動平均線33,172點，以及33,424點之間小幅整理。
根據日本官方資料，不包括鮮食在內的核心CPI跟去年同期相比，只有上漲2.5%，10月是意外增加2.9%，更早的9月則是2.8%。下滑的原因，是因為能源成本大幅減少，還有加工食品價格緩漲所致。
在日本央行10月會議紀錄中，各與會專家學者，對YCC（公債殖利率曲線控制）政策該如何實施意見相左。不過，日本央行在這次例會，鬆綁YCC對長期利率的限制，外界解讀為，是要為將來退出目前超寬鬆貨幣政策先行鋪路。
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