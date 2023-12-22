【時報記者王逸芯台北報導】大陸昨(21)日突襲式宣布，將對丙烯等12項產品進口中止協定稅率，塑化股首當其衝，台塑四寶今日全數反映利空，台塑(1301)跌幅約1%、南亞(1303)下跌約1.3%，由於丙烯、二甲苯PX及聚丙烯共聚物COPOLYMER等均在名單中，台塑化(6505)、台化(1326)更是受到直接衝擊，今兩者盤中跌幅均達2%~2.5%。

大陸國務院關稅稅則委員會宣布，自明年元旦起，對台中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA)部分產品關稅減讓。中方清單產品包括丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿(三氯甲烷)、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡膠)、其他初級形狀的烯烴聚合物。

其實近年來台塑集團持續發展高值化產業，並積極分散市場，持續降低出口大陸的比重，但因為台塑塑化業結構為出口導向，且大陸市場更為主要市場。根據統計，台灣石化產業去年對大陸出口約62.4億美元、年減少31.85%，其中受惠早收清單的規模在17億美元左右，雖然金額已相較以往減少許多，但國內約4成的石化產品都是銷往大陸與香港，故本次大陸突襲式取消關稅優惠，對塑化業者多少會產生負面效應。

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