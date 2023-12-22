【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國22日全國上下對抗強勁寒流，同時，韓股也在開啟2600點保衛戰，指數開高後一度跌至平盤附近，目前在2,608.5點，漲8.48點或0.33%。另外，韓元也走升。

韓國氣象局表示，北季最強寒流已在22日上午來到最高點，首爾氣溫只有攝氏負14.7度左右，鄰近江原道部分地區，早晨最低氣溫甚至降到攝氏負20度以下，造成全國交通與日常生活大亂。同時，南部度假勝地濟州島，以及西海岸都被皚皚白雪給覆蓋。

韓國調研單位預估，受到高利率以及通膨上漲等因素，明年韓國房價平均降價1.5%。不過，首都首爾房價不跌，反而會漲1%。另外，2024年房地產交易量預估約65萬個物件，比今年大增20%，但還是遠低於2017至2021年期間，98萬個的年均數。

權值股中，傳出將要去日本橫濱設廠的三星電子漲1%左右，SK海力士也漲0.14%。電池族群中，LG Energy Solution跌0.71%，三星SDI則漲0.78%。韓元兌一美元在1300.4價位附近，韓元升值4.7元