2023年剩下最後1周，勞保、國保等給付還有11項，勞保局安排在下周3天發放，包括國民年金保險老年年金給付、國民年金保險原住民給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金(首發案)等，將陸續入帳。

據勞保局最新統計，10月領取老年年金人數達171.9萬人，較9月增加11795人，領取總金額324.23億元，平均每人領到18860元，人數與平均金額雙創新高。

國民年金保險老年年金給付，10月請領人數達141.2萬人，請領總金額55.6億元，平均每人領到3939元，請領人數與金額也同步走高。遺屬年金則有11.9萬人領取，總金額4.92億元，平均每人領取4127元。

此外，國民年金保險喪葬給付核付863人，核付金額8467萬元，平均每人領取98116元。

此外，明年元旦開始，勞保老年年金法定請領年齡調高為64歲，115年以後將再調高為65歲，之後即不再調高。

依據勞保局行事曆，今年最後1周各項給付預定入帳日如下：

2023/12/25國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付

2023/12/28勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金(首發案)

2023/12/29產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金

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