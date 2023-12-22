【時報-台北電】AI霸主輝達股價周四收高維持高檔，台系供應鏈領袖台積電(2330)今開高，市場資金本周重回AI族群，今早以一軍的廣達(2382)續攻本波新高，散熱股建準(2421)強攻漲停，以及機殼股迎廣(6117)「出關」首日大漲，AI族群重回個股輪漲的健康格局。

美股周四強彈，台積電ADR漲2.51%。台積電今開盤漲5元，台股同步開高。台積電盤中漲4元至581元，上檔5日均線反壓約582.4元。

本周AI PC題材發光，台股電子五哥的廣達、英業達(2356)、緯創(3231)周四低接買盤推升股價向上；尤其身兼AI伺服器ODM廠的廣達、緯創，股價跌深反彈的步調並未改變，廣達今早再創本波反彈新高219元。

其他焦點股方面，建準(2421)獲外資買盤回籠，早盤攻上漲停，重返百元關卡之上。散熱高價股的健策(3653)一度攻回700元大關。

另外，AI伺服器明年需求看旺，迎廣(6117)重獲買盤推升股價強攻漲停。迎廣先前十個交易日被列入處置股票，今為出關首日。

除了AI PC題材，AI伺服器ODM廠廣達、緯創本周以來股價跌深反彈，且成交量同步增溫，廣達站回季線後續攻，技嘉(2376)率先站上季線後，續沿著5日均線緩漲。

微軟預計明年推Windows 12強化AI功能，英特爾也發表內建NPU的AI PC處理器，宣告AI應用正式走入邊緣運算，可望為NB、PC帶來換機潮，電子五哥近期股價走強，重新引領AI概念股熱度。

千金股方面，股王世芯-KY(3661)決議辦理現增參與發行海外存託憑證，暫定350~400萬股，股價開高震盪，盤中攻上5日均線。緯創集團緯穎(6669)續創本波反彈新高價。（編輯：沈培華）

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