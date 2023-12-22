【時報-台北電】大陸官方突襲ECFA，宣布明年元旦起對台取消12項產品關稅優惠，石化業挫在等。石化公會統計，未來若擴大至石化88項適用產品，以去年出口數字及平均稅率7.38%計算，全體業者恐要多繳稅金163億元。儘管台塑化(6505)、台化(1326)態度淡定並積極應對，22日股價仍難敵利空消息，盤中雙雙跌逾2%。
台塑化、台化今開低走低，截至發稿，台塑化最低下探至80元，跌破季線、半年線；台化一度來到61.2元，寫波段新低。
大陸國務院關稅稅則委員會清單列入產品包括，丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿(三氯甲烷)、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡膠)、其他初級形狀的烯烴聚合物。
台塑化昨說明，就丙烯生產，兩廠每月產量視客戶需求而定，落在16至20萬噸，目前主要供應給國內業者。以前每月會有一、兩船送到寧波生產聚丙烯，但台塑寧波廠蓋了丙烷脫氫廠，之後產能會慢慢開出，評估後影響不大。
台化則坦言，大陸取消ECFA關稅優惠，有一定程度影響，主要是二甲苯PX及聚丙烯共聚物COPOLYMER的部分。不過公司也早料到關稅減讓或有變數，已經制定出對策來因應，也會盡力將衝擊最小化。
台塑企業22日聲明稿提到，ECFA對兩岸經濟發展有重大貢獻，但很遺憾大陸即將中止部分石化產品的關稅減讓，這對台灣很多產業影響很大。希望兩岸經貿應該加強交流合作而非對抗或中斷，兩岸關係能夠重回和平發展軌道，兩岸政府能夠對話，儘速協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。(編輯：廖小蕎)
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