台積電ADR前(20)日大跌3.7%，台積電昨(21)日受拖累，終場重挫1.37%，跌8元至577元；有網友今(22)日在PTT上曬出交易明細表示，台積電只要拉回就是好買點；原Po認為，台積電跌1到2%是好買點，跌5%就是天上掉下來的禮物；他更稱讚，台積電是股市小白的首選。不少網友看到他的操作方式都「給推」，還有網友預言，台積電明年過600元的機率很高。
權王台積電近日股價震盪劇烈，21日受美股拖累，終場大跌8元以577元作收，跌幅達1.37%；但隨著21日美股四大指數全彈，加上半導體大廠美光大漲，帶動半導體族群全面上攻，台股今(22)日跟著奏起進攻號角，台積電開高5元，開盤價為582元。
有網友在PTT以「台積電只要拉回就是好的買點！」為題發文並曬出投資明細；從明細可見，原Po自今年9月7日開始分10次，每次100股方式買進台積電，到昨日剛好湊成1張完整的台積電股票；他也在文章開頭就分享他的想法，「好公司股價拉回就是買點」。
原Po表示，投資一間未來需求性能持續成長的公司，股價跌1%至2%都是好的買點，股價跌5%更是「天上掉下來的禮物」；他更表示，他從買進、持有到現在沒有跌停過，也不會有今日漲停、明日跌停的大戶坑殺散戶手法，只要拉回買進、持有就能享有投資世界一流企業的穩健報酬，不用怕高點買進，因為一山還有一山高；他大讚台積電，「台灣的權王，台灣投資小白的投資首選」。
不少網友看到他的操作方式都表示，「還可以拉！原PO的對帳單顯示他願意抱久一點啊」、「問題是沒人想放長期，一堆人想賺快錢，你這叫做存股族買法」、「台積明年過600機率很高」、「外資前幾年很喜歡在1月拉G，是可以買一點來放」、「昨天撿了578，敢跌就再補囉！」、「不錯喔！真的有分批買的，給推！」、「信仰足夠」。
不過，仍有網友認為，「要是台積電簡單到看ADR漲跌就能賺，還會有人套牢？」、「你投資就為了賺2%、5%？拉回20%再買」、「ADR亂漲不代表明天台積電會漲，台股演過很多次了」、「你是主力會想拉上去讓散戶解套？台積未來一樣會在550-600之間盤」、「拉回也不是這個價位」。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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