【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】綜合各股市專家的意見後，歸納出東南亞股市在2023歲末之際的反彈，可望在各國經濟成長改善下，2024年接棒演出。至於聯準會的政策利率走向，則是左右東南股市的另個重要因素。

上周，聯準會主席鮑爾發表對利率的看法後，MSCI Asean Index（摩根士丹利資本國際東協指數）迄今已上漲超過3%，漲幅比其它亞太以及全球股市都來得要大。

受到外資撤出以及東南亞出口趨緩之負面影響，該區股市今年大部分時間的表現都不怎麼樣，直到11月盤勢才稍微反轉，12月目前看起來，上漲的動力似乎還沒熄火。

照理來說，聯準會明年可能降息，美元也會不再強勢，可為新興市場增加投資吸引力。另外，原本在中國大陸的供應鏈，正馬不停蹄轉向東南亞，再加上當地旅遊業復甦等利多事宜，都為股市增添上漲的柴火。

摩根大通認為，總的來說，東協股市現在看起來比以往長時間以來更加誘人，再加上長期結構性改善的助力，東南亞股市或許可以為市場提供很不錯的投資機會。

根據彭博社統計，東南亞股市依未來獲利計算的預期本益比，目前只有12.9倍，低於5年平均值14.9倍。同時，東南亞中多數國家的股市股價，也都比長期平均預估值要低。

對日本日興資產管理（Nikko Asset Management）來說，東協經濟成長前景看俏，進而帶動國內股市。以印尼來說，受益於進化的政府政策，以及在電動車電池全球供應鏈中的地位，雅加達股市就離歷史新高只有不到2%。另外，也看好逐漸成為製造業強國的越南。

多家外資券商都預估，受到季節性的影響，MSCI Asean Index可能會在進入2024年不久之後，就會漲到640點的基本位置。不過，也不代表說，東南亞股市只有利多沒利空。像是美國可能出現經濟衰退，造成外部需求疲弱等，都是東南亞靠出口為主的國家應該要擔心的。

彭博社數據顯示，東南亞地區中，大多數經濟體明年的成長預估都要比今年更好。以泰國為例，明年造訪泰國的國際旅客應是有增無減，當地股市也可受惠。摩根大通已增加泰國持股水位，原因其中之一是旅遊業可望持續復甦。