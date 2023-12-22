【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數232.98點，漲1.35點；總計346家漲、339家跌、105家持平；委買10811942張、委賣6429876張；總成交值566.11億元。

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