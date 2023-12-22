【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17572.29點，漲28.55點；總計389家漲、483家跌、165家持平；委買36836128張、委賣23122134張；總成交值2014.28億元。

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