【時報記者王逸芯台北報導】智原(3035)積極發展先進製程，盼成為長線的重要營運動能，美系外資現階段維持智原中立評等，另外，就相關IP個股來看，更看好創意(3443)、世芯-KY(3661)。

智原日前決議現增發行普通股，上限為1.2萬張。通常現增價會比市價來得低，如果以昨日收盤價382.5元，假設全額發行，可能會導致每股盈餘稀釋約4.6%。目前智原尚未最終確定新股發行定價及結算日。

美系外資進一步表示，根據智原公告前30天的平均收盤價，預估可能透過新股籌集超過30億元。智原本次募集資金的目的主要是用於先進製程技術及無形資產包裝投資(即IP)、EDA工具以及伺服器等硬體採購，可以將其視為智原來幾年的商業機會來說是個好兆頭。

美系外資表示，智原在ASIC設計服務業務方面，未來一直專注於相對小眾的成熟節點產品週期長的市場，例如辦公室/工廠自動化、音訊/視訊(A/V)、AIoT、智慧電錶。然而，在ASIC(客製化晶片)市場加速發展的脈絡下，智原在第三季突破14奈米，首次實現NRE營收認列，並且有更多14奈米專案正在討論遷移來自現有的28奈米/40奈米專案或AI/HPC相關應用的新專案，惟預期市場短期內可能會對這項計畫做出負面反應，因為智原需要經營一段時間才可以獲得收穫。

美系外資也談到，相關IP股推薦創意、世芯-KY，主要是因為在高階節點上已經有足夠的經驗設計服務產品，基於先進技術的基礎設施對智原來說相對是全新的。儘管新股發行可能會導致短期內對智原未來股價造成負面影響，但長線未來幾年仍看到有前景的新業務，故對智原維持中立評等。