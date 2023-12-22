台股首檔兼最大ETF 0050，也是定期定額人氣王，以成立20年爽賺550%聞名，換算年賺約10%，不敗教主陳重銘試算10年結果，答案令人意外，每月定期定額年化報酬僅5.2%，不如每年單筆投入有9.8%，績效根本是腰斬，主要跟時間和複利有關，可是一般存股族都是定期定額，很少有人可以單筆投入，加上0050想飛得看台積電臉色，過去績效又難複製到未來，真相令人傻眼啊！

陳重銘在部落格以「0050成立20年，年均報酬率9.8%，這個報酬率是怎樣計算的？」為題發文表示，0050成立20年，含息報酬率550.8%，換算年化報酬率約為9.8%。媒體說：投資人只要長期投資，以此年化報酬率估算，約7.4年投入的本金即翻倍。

上面的說法對不對？當然是「錯的」，首先要搞清楚單筆投入，跟定期定額的不同。

0050成立20年的9.8%年化報酬率，是在0050成立時，用「單筆投入」計算的，請問有多少人是一開始買進0050，然後就一直抱到現在呢？絕大多數的人當然是用定期定額的方法買進，那麼報酬率一定會比單筆投入的還要少，來看一下陳重銘的試算表。

0050單筆投入VS.定期定額報酬率PK試算表（陳重銘提供）

左邊藍色那一欄，是單筆投入100元，以報酬率9.8%計算，第10年累積到232元。接著看一下黃色區塊，每年定期定額買進10元，一樣以報酬率9.8%計算，最後累積到158元，是不是比單筆投入累積的232元，還要少很多呢？

如果用定期定額計算，100元累積到158元的話，年化報酬率也只有5.2%喔(大概是單筆投入的一半)，是遠小於單筆投入的9.8%。原因在哪裡？因為定期定額時每一資金投入的時間不同，受到複利加持的效果也就不同。

例如第1年投入的10元，第10年可以累積到23元；但是第2年投入的10元，第10年只能累積到21元；最後一年投入的10元，根本沒有時間累積喔！

所以就算是相同的報酬率，定期定額累積的總報酬，一定會輸給單筆投入的(大約只剩下一半，用微積分估算)。投資人一定要具備這個基本的認知，才不會被一些宣傳用語給誤導喔。

如果0050要維持過去報酬率，台積電還能大漲10倍到6,000元嗎？

0050過去20年繳出年化報酬率約為9.8%，看起來是不錯，所以也有人說繼續買0050下去，未來20年也可以得到9.8%的報酬率？其實是錯誤的，首先投資不能看後照鏡，過去的績效永遠是「僅供參考」。

再來就算你想要投資0050，應該不可能是一次單筆投入大筆資金，萬一買在高點怎麼辦？報酬率反而更低。絕大多數人還是用定期定額買進，那麼報酬率有只會是單筆投入的一半喔！

0050究竟能不能維持過去的報酬率，這才是投資的重點。要記住0050不是一家公司，它是持有台灣的前50大市值公司，所以報酬率全看這些公司的表現。貢獻最大的當然是台積電，過去20年台積電從60元大漲10倍到600元，才貢獻0050年化9.8%的報酬率！不要忘記，現在0050有將近一半是台積電！

如果0050要維持過去的報酬率，那麼你覺得台積電還能夠大漲10倍到6,000元嗎？過去3年連700元都過不了，如果台積電漲不動了，0050憑什麼還可以維持過去的報酬率？這是必須要思考的。

從上面的說明可以看出「過去的報酬率，都是過去式了！」，而且9.8%報酬率是用單筆計算的，所以不要被宣傳手法給騙了。絕大大多數人都是用定期定額的方法買進，報酬率還會更低喔，大概就是一半。如果台積電漲不動，0050也很難動喔。

※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。