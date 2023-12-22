美國聯準會（Fed）鬆口將在明年升息，美債ETF全面噴出，現在還可以追價嗎？達人表示，以元大美債20年（00679B）為例，在11/2日確定停止升息後，已經出現成交量放大、外資買超力道加強及400張以上大戶增加的現象，股價也逐步走高，現在的漲幅已包含降息3碼的預期心理，等真的降息很可能利多出盡。
玩股網專欄作家「玩股X檔案」認為，現在花3萬多元去買1張美債ETF，很可能追到隱含預期心理的高價，除非明年降息力度加大，否則現在追美債容易追高套牢；且只有你是手上有千萬資金的大戶，能夠產生「本大利小利不小」的利潤，否則小資追價真的可能因小失大。
「玩股X檔案」以元大美債20年為例（國泰20年美債、富邦20年相近），把最近一季美利率會議時間標示圖中，分別是9/21、11/2與12/14。
可以發現元大美債20年自9月利率決策公布後仍持續向下探低，最低來到27.2元，到了11/2日確定停止升息後，價格站上月均線，同時伴隨3大現象：
1.成交量放大。
2.外資買超力道。
3.持股400張以上增加。
自11/2日會議後走勢緩步走高，12/14更一口氣跳漲2.13%。但實際上Fed並未開始降息，但美債ETF價格已經自低點漲了15.5%。為何會如此? 主要反映預期心理調整。
也就是說，目前的漲幅很可能就已經包含降息3碼的預期心理。「玩股X檔案」說，等到真的降息時機到了，反而容易呈現利多出盡狀態。
所以現在1張3萬多台幣追美債ETF來得及嗎？「玩股X檔案」認為，得小心追在隱含預期心理的高價，「除非明年降息力度又擴大，否則追美債ETF容易產生追高套牢現象！」
另外若以債券債息穩定的特性來看，元大美債20年每季配息約0.29元，在低檔買27.2元與高檔31.42元買，年化現金殖利率分別是4.26%與3.69%，成本價買的越高，現金殖利率效益就越差。
「玩股X檔案」表示，追價買美債ETF的結果，短期價差高檔空間有限，長期則是殖利率表現差，除非你是手上有千萬以上資金（400張以上大戶），能夠接受利差變小的結果...也就是「本大利小利不小」，否則以小資金用來追美債ETF，利潤真的容易越縮越小。
免責聲明：本文獲得「玩股網」的授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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