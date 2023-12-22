大陸宣布中止ECFA中12項石化產品的優惠關稅，明年元旦實施，財信傳媒董事長謝金河表示，這些產品幾乎台塑集團的產品，真正對台灣的影響不大。他提醒，美國政府打算對大陸電動車、太陽能兩產業課稅，大陸產能全開且價格愈殺愈低，連第1名的企業也挺不住。

謝金河在臉書發文指出，中國大陸在大選前，宣布台灣違反貿易壁壘，中止ECFA的12項商品，包括聚乙烯、丁二烯等，直接涉及的金額約18億美元，其實只占台灣出口比重微乎其微，而且這些產品幾乎台塑集團的產品，真正對台灣的影響不大。

他提到，這兩年全球面對通膨壓力，美國CPI最高衝上9.1%，但中國的11月CPI是負0.5%，PPI是負3%。美國升息11次、累計21碼，中國卻努力降息，但物價愈來愈低，這好像地球上有的地方淹大水，有的地方卻發生乾旱。

謝金河分析，這兩年全世界卯足全力抗通膨，接下來，明年可能準備抗通縮。凡是在中國生產的工業製品，最後都走向價格殺戮，最近美國正準備對中國的電動車、太陽能課關稅，這兩個產業，中國產能全開，價格愈殺愈低，連龍頭大廠也撐不住。

他舉例，席捲全球的電池大廠寧德時代，今年來從692跌到146.27人民幣，股價創上市新低；太陽能電池製造廠隆基綠能股價從125.68跌到20.01元人民幣，這樣競爭連產業第1名的公司都挺不住。

謝金河表示，今年從銀行端流向半導體、電動車等主流產業的資金高達6800億美元，大家都到銀行搬錢，投資沒有上限，任何產業最後都殺成紅海。現在中國的電動車殺到德國、日本、美國，這些百年汽車生產大國，現在也感到恐懼。

他認為，台灣的紡織業最早被殺到見骨，去年出口到中國只有5.66億美元，紡織業也是最早外移的產業，現在石化、鋼鐵、機械開始嚐到苦頭。中國內捲效應愈演愈烈，2024年主題很可能不是通膨，而是中國把通縮輸出到全世界。