【時報記者莊丙農台北報導】智冠(5478)今天恢復交易以及結束分盤處置交易，不過，在重大訊息宣布與榮剛增發股票進行換股，大幅稀釋網銀股權後，網銀指出將調整對智冠的投資關係，智冠今天開盤直接跳空跌停，成交量僅100餘張，8800多張排隊等著賣出。
智冠昨日與榮剛召開重大訊息，宣布成為策略合作夥伴，雖然雙方以「建構新世代產業動能、串聯健康娛樂生態圈」為結盟主要原因，但仍不免外界聯想實際要阻斷網銀搶奪經營權的意圖。
並無意外，網銀在智冠1席獨立董事也提出反對意見，公司方面也認為此案是否對智冠真能產生綜效也有所質疑，並將對投資智冠重新評估。但該案仍必須送交主管機關同意，換股比例能否被主管機關接受外，外傳網銀也聘請善打經營權的律師梁懷信擔任委任律師，網銀試圖阻擋換股案，還有機會翻盤機會，後續有可能上演證交法、假處分法律戰，這場經營權戰火恐將延續。
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