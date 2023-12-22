【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周四接受CNBC訪問，當被問及謀體報導中國國家主席習近平告訴美國總統拜登北京會「統一」台灣時，她表示，華府不認為中國在台灣問題的語氣上有任何改變。

NBC News等媒體周三報導，在11月舊金山召開的APEC峰會期間，習近平告訴拜登，北京將實現台灣與中國大陸的統一大業，儘管尚未決定何時採取行動。

雷蒙多周四在接受CNBC訪問時表示：「我並未看到有任何變化。當時我也在場，習主席並沒有對我們說過任何他以前未曾說過的話」。雷蒙多並表示，這兩位世界領導人進行了一次很好的會面，是一次坦誠、正面且直接的會談。台灣問題曾出現，但沒有新消息。

拜登和習近平在這場會面達成一些實質進展，包括雙方同意開通總統熱線，以及恢復軍事溝通。

當時中國官媒報導，在這場會議上，習近平敦促華盛頓當局停止向台灣輸送武器，並支持中國「和平統一」台灣。拜登則重申台海和平的必要性。一名美國官員透露，拜登當時表明支持維持現狀，並要求中國尊重台灣的選舉程序。而在這場峰會後的記者會上，拜登更直指習近平是獨裁者。