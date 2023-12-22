【時報記者林資傑台北報導】半導體濕製程設備供應商弘塑(3131)受惠先進製程需求回溫，2023年11月營收雙位數「雙升」衝上4.68億元新高，法人看好第四季營收優於第三季、明年營運重返成長軌道。弘塑股價今（22）日開高走揚4.72％至599元，創8月初以來4個半月高價。

1993年5月成立的弘塑以半導體濕製程設備及耗材為主力業務，近年陸續透過投資併購添鴻科技、佳霖科技、太引資訊，跨足化學配品、設備代理通路、工程資料分析等領域，提供客戶完整解決方案，客戶群則包括晶圓代工、封測一線大廠。

弘塑受產業景氣趨緩影響，2023年前三季合併營收25.05億元、年減7.57％，為同期第三高。營業利益4.69億元、年減11.56％，為近3年同期低。加上業外收益驟減69.66％，使歸屬母公司稅後淨利4.28億元、年減25.31％，仍創同期第三高，每股盈餘14.99元。

不過，弘塑11月自結合併營收4.68億元，較10月3.1億元成長達51.07％、較去年同期3.57億元成長達30.98％，刷新歷史新高。累計前11月合併營收32.84億元，雖較去年同期34.54億元小減4.92％，仍創同期次高，衰退幅度較前10月9.06％顯著收斂。

弘塑先前表示，隨著先進製程需求回升，帶動相關耗材需求，認為營運最壞時間已過，預期下半年可望略優於上半年。法人認為，隨著台積電CoWoS先進封裝設備交機潮到來，弘塑第四季營收可望優於第三季，全年營收雖難逃衰退，但獲利可望維持歷年高檔水準。

展望後市，由於台積電規畫明年CoWoS先進封裝將較今年倍增，相關設備訂單需求增加，可望成為帶動弘塑明年成長主動能。法人認為，弘塑的CoWoS相關設備訂單將自本季起陸續交機，可望帶動明年營運重返成長軌道。

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