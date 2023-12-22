碳交所董事長林修銘今日表示，碳交所首批交易量有8萬8520噸，交易金額大約80多萬美元，針對國內碳權交易預計明年下半年可以建立平台。
林修銘表示，首批來源有潔淨水源、風力、太陽能等總共有27家金控與企業購買，整體包含金控子公司共計45家，交易金額總共80多萬美元。林修銘表示，國際碳權交易希望能夠滿足供應鏈產品、碳中和和ＥＳＧ等三種需求，首批參與產業電信、鋼鐵、金控等，據了解可以最大家是金控公司。
碳交所董事長林修銘今日表示，碳交所首批交易量有8萬8520噸，交易金額大約80多萬美元，針對國內碳權交易預計明年下半年可以建立平台。
林修銘表示，首批來源有潔淨水源、風力、太陽能等總共有27家金控與企業購買，整體包含金控子公司共計45家，交易金額總共80多萬美元。林修銘表示，國際碳權交易希望能夠滿足供應鏈產品、碳中和和ＥＳＧ等三種需求，首批參與產業電信、鋼鐵、金控等，據了解可以最大家是金控公司。
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