台北晶華酒店館外人氣泰菜吃到飽餐廳「泰市場」成功「續命」！信義誠品12月24日熄燈後「泰市場」雖將暫別美食舞台，但喜愛「泰市場」粉絲不必失望，2024年1月4日至2月29日，「泰市場」團隊將帶著豐美的泰式經典料理與招牌菜色、限期快閃台北晶華酒店一樓「柏麗廳」，消費者可以一個價格、享用到兩間餐廳的招牌美饌。其後，3月1日起「泰市場」將進駐位在「高端美食一級戰區」的大直英迪格酒店四樓重起爐灶，食材全面升級、並以多元的服務，回歸市場。

晶華酒店集團旗下、2006年插旗台北信義區信義誠品的「泰市場」泰菜BUFFET，是全台第一家、也是市場上唯一一家，以泰式海鮮料理為主題的吃到飽自助餐廳，至今服務過近3百萬位客人、營業額連年破億、網路人氣與好評不斷。信義誠品熄燈消息一出，晶華即接到各大百貨商場力邀，並提出優沃條件爭取「泰市場」進駐。經過縝密的評估與討論，泰市場選定大直英迪格酒店四樓為據點開啟全新篇章，進駐新家之前，泰市場將快閃晶華「柏麗廳」兩個月，台北兩大自助餐廳強強聯手，1至2月將大大滿足自助餐同好的味蕾。

針對此次的快閃，泰市場主廚孔德望特別從涼拌、熱食、甜點及飲品四大類別中，精選出歷來最受歡迎品項的共40道，涼拌區提供粉絲票選第一名酸香開胃的青木瓜沙拉、大薄片，而加入檸檬汁、泰式小辣椒、蒜末、香菜根及小番茄末等調味而成的泰式涼拌海鮮、以及集結酸、香、辣等元素的泰式涼拌媽媽麵與酸辣皮蛋也會是餐檯的焦點。

熱食區則羅列著每日以新鮮蝦肉絞成蝦泥、厚達3公分的Q彈招牌月亮蝦餅，集結辛香料、展現道地南洋風味的黃金咖哩蟹、紅咖哩豬肉及綠咖哩雞肉，招牌的現煮酸辣蝦湯帶著塊大肉鮮的魚或鮮蝦原味復刻，味道經典的打拋豬、蝦醬空心菜、泰式檸檬魚以及酥炸榴槤也在快閃菜單當中，道道色香味俱全的精采佳餚，值得大口品嘗。

此外，每日現煮的泰式奶茶、口感酸甜綿密的椰香芒果汁與清爽解膩的熱帶酸子汁、椰子水等四款招牌飲品，以及手工娘惹糕及摩摩喳喳兩款人氣甜品也將出現在餐檯上宴饗饕客。？麗廳全面加菜不加價，自助餐同好以及喜愛泰式風情料理的粉絲們，務必把握時間前來品嘗體驗。平日午餐餐期每人1,580元，平日晚餐1,880元、假日午餐及晚餐餐期每人1,980元。