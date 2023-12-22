台指期早盤22日止穩反彈，指數開高走揚，盤中高點來到17,590點，目前暫報17,568點，上漲39點，漲幅0.22％，成交口數約2.5萬口。
美國截至12月16日當週初領失業救濟⾦人數為20.5萬人，低於市場預期的21.5萬人，但高於前一週的20.3萬人；截至12月9日當週續領失業救濟⾦人數為186.5萬人，低於市場預期的188.0萬人，也低於前⼀週的186.6萬人。
第一金投顧指出，美國強勁的經濟數據，以及資金寬鬆的 預期，將持續推升股市，目前仍為多頭格局不預設高點。短線上靠近聖誕節，外資開始放假，內資也持續觀望，台股順勢整理籌碼比較合理。
關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲68，成交價9,218點，半導體30期貨上漲29點，來到4,959點；航運期貨上漲2.05點，指數報價162.05點；國外指數部分，東證期貨上漲10點，來到2,335.5點；美國費城半導體期貨上漲58.5點，指數暫報4,156點；美國標普500期貨上漲24.25點，盤中報價4,790點，美國那斯達克100期貨上漲67點，盤中報價16,909點。
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