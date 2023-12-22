美國媒體報導，中國國家主席習近平與美國總統拜登會面時表明北京將會統一台灣。美國商務部長雷蒙多今天被問到此事時表示，華府不覺得中國對台灣的論調有任何改變。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）等媒體昨天報導，習近平上個月參加舊金山峰會時跟拜登說，北京將會統一台灣，但時機尚未決定。

拜登與習近平11月中在舊金山的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間碰面，這是兩人一年來首度面對面會晤，這場意義重大的外交活動目的在遏止這兩大強權的緊張情勢升級，包括針對台灣議題。

雷蒙多（Gina Raimondo）接受美國財經媒體CNBC訪問時說：「我不覺得有任何改變。我也在這場會議。習主席沒有跟我們提到先前沒說過的話。」

雷蒙多又說：「這是這兩位全球領袖間良好的對話，坦率、正面且直接。當時提到台灣議題，但這不是新鮮事。」

路透社提到，拜登與習近平會談時同意建立總統熱線並恢復兩軍高層溝通，顯示取得一些實質進展。

中國官方媒體當時報導，習近平敦促華府停止向台灣提供武器，並支持中國與台灣和平「統一」。

拜登當時說，他強調了台灣海峽和平的必要性。一名美國官員又說，拜登主張維持現狀，並敦促中國尊重台灣的選舉程序。拜登在峰會結束後的記者會上稱習近平是獨裁者。