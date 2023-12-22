葉門叛軍「青年運動」在紅海攻擊來往船隻，擾亂全球貿易，德國赫伯羅德、香港東方海外貨櫃航運今天宣布，他們的商船將避開紅海航線，成為最新採行此舉的企業。

蘇伊士運河處理全球約12%的貿易量，然而近來的敵對行動阻礙了蘇伊士運河的船隻通行。蘇伊士運河對歐亞之間貨物流動至關重要，但全球物流公司主管警告，讓船隻航行其他航線，可能會擾亂全球供應鏈，導致港口貨物堆積、船隻短缺，以及貨櫃和設備突然出現在錯誤地點。

羅賓昇國際聯運公司（C.H. Robinson Worldwide）全球海洋服務副總裁勃吉斯（Matthew Burgess）說：「情況依舊不穩定，事情可能突然出現變化，這也是為何包含A、B、C方案的應急計畫對於維持供應鏈繼續運作而言至關重要。」

路透社報導，赫伯羅德（Hapag-Lloyd）表示，由於航運受阻導致運費和航運庫存增加，公司將在年底前將25艘船隻從主要水道改道。避開紅海和蘇伊士運河，意味著必須繞行非洲走一條更長的路線。

獲伊朗撐腰的葉門民兵「青年運動」（Houthi）掌控葉門大多數地區，近幾週來一直在攻擊航經紅海南端曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的船隻，以回應以色列在加薩的戰事。

與此同時，貿易業者正忙著尋找解決方法，包括透過空運來讓消費者貨物送到零售業者手中，繞行非洲的航程大約會額外增加10到14天時間。

全球家具巨擘宜家家居（IKEA）等託運者警告貨運可能會延遲，產品可能出現短缺。芬蘭電梯業者通力公司（Kone）估計部分貨運可能會延遲2到3週。

雖然服飾、玩具和食物等透過貨櫃運輸的貨物面臨的風險最大，其他產品也免不了受到影響。

美國大豆出口業者正在權衡，是否要開始將農作物裝上開往西岸的火車，轉而通過船隻直接前往中國和其他亞洲市場，以避免繞行南美洲或非洲而大幅拉長航行時間。