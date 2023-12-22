美方說，美國參謀首長聯席會議主席布朗和中國中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立今天討論了全球和區域安全議題。另有官員透露，美方希望明春舉行海上軍事安全相關會談。

法新社報導，這是美國和中國時隔一年多首度舉行軍事高層對話。2022年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國切斷與美國的軍事聯繫以示不滿，但美國總統拜登上個月與中國國家主席習近平會談，雙方同意恢復兩軍高層溝通。

布朗（Charles "CQ" Brown）的發言人杜錫（Jereal Dorsey）發布聲明說，布朗和劉振立在視訊電話會議中「談論了共同以負責任態度管理競爭關係、避免誤判及維持開放和直接溝通管道的重要性」。

聲明說，布朗「重申中國人民解放軍參與實質對話以減少誤解可能性的重要性」，兩位軍事領袖還討論了一些全球和區域安全議題。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，一名美國資深國防官員說，這場對話是「重要的一步，但不是最後一步」，美國軍方正與中國就未來合作進行「工作層級的討論」，以確保上個月拜習會的共識付諸實行。

這名官員說：「我們計劃舉行雙邊國防政策協調會談，目標是在（明年）春季舉行海上軍事安全磋商機制協定（MMCA）會談。」