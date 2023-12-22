【時報-台北電】紅海航道危機未除，運價看漲，貨櫃航運股由長榮(2603)率先連續大漲後，本周輪由萬海(2615)、陽明(2609)跟上漲勢；陽明今早股價創本波新高58.4元，萬海一度達62.1元，雙雙創下今年除息後新高。

領頭羊長榮今盤中股價高點153.5元，再創本波新高價，進一步接近填息關卡155元。惟欠缺追價買盤，目前股價跌1元至151元。

陽明近期營運亦將受惠運價上漲，外資連續五天大舉加碼，累計五天以來共計買超達18萬6879張，加上市場買盤跟進；陽明今早續上攻新高價，再創今年7月初除息以來新高，若買盤續挺，有機會跟隨長榮進一步往填息目標61.1元邁進。今早成交量仍高居人氣王第一名。

儘管今年產業景氣受大環境影響，長榮今年以來營運維持穩健獲利，前三季本業未見虧損、加上豐厚業外挹注，前三季每股淨利達15.14元，居貨櫃三雄之冠。

近期市場資金瘋狂湧進，「大航海時代」再度啟動，主要是隨著貨櫃航運運價受到巴拿馬河乾旱、紅海情勢緊張等因素影響，造成大量船隊繞道，對於緩解過剩運能將有助益，短期貨櫃航運運價淡季有撐，明年初的運價持續看漲。。

隨著紅海緊張情勢未解，國內外大航商均宣布避開紅海、繞道好望角，也將持續推動運價往上。上周上海航交所運價綜合指數續漲到1,093點，業界看本周也有機會持續上漲。（編輯：沈培華）