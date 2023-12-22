【時報-台北電】聯想moto正式發表5G手機moto g34！
moto g34搭載驍龍695處理器，採用6nm工藝，具有兩個2.2GHz的Cortex-A78以及六個1.8GHz的Cortex-A55小核，入門機型專用芯。
根據摩托羅拉手機官博消息，聯想moto正式發布5G手機moto g34，配置5000mAh大電池，8GB+128GB售價999元人民幣，12月28日全面開賣。（編輯：張嘉倚）
【時報-台北電】聯想moto正式發表5G手機moto g34！
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根據摩托羅拉手機官博消息，聯想moto正式發布5G手機moto g34，配置5000mAh大電池，8GB+128GB售價999元人民幣，12月28日全面開賣。（編輯：張嘉倚）
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