【時報記者葉時安台北報導】中研院周五公布「2024年台灣經濟情勢總展望」，由總體經濟預測小組林常青兼任研究員代表報告。出口疲弱，導致內溫外冷，中研院今年7月以「佐冰淇淋的熔岩蛋糕」形容經濟，將GDP成長率預測下修至1.56%；而周五再度下修1.34%，今年9月有看到曙光但短暫。

展望2024年，可望雪融春暖偶寒風，並以「草莓舒芙蕾」形容，已有好利基，但需調控力度，舒芙蕾是否塌陷仍有風險，明年3在壘2風險看待，包括出口動能、遞延投資、薪資調漲助消費，風險為持續觀察美國降息拿捏關鍵、大陸資金外流等影響經濟下行，預估整體台灣明年實質經濟成長率為3.02%。

2023年全球經濟受到終瑞市場需求不振以及產業庫存調整影響，使得成長力道遲緩。雖然國內民問消費尚屬穩定，然而商品輪出疲弱、企業投篢意願低迷，造成台灣經濟成長不如預期，今年前三季實質GDP年成長率為0.11%，預估2023年經濟成長率下修至1.34%。展望2024年，雖然全球通膨趨緩，各國央行升息周期亦逐漸接近尾聲，全球景氣復甦仍略顯蹣跚。惟電子相關產品需求回溫，在高速運算與人工智慧等新興科技應用需求帶動下，我國外需投資將可望恢復成長動能。而民間消費因此受惠持續擴張，2024年實質經濟成長率預期為3.02%。

民間消費上，今年第三季實質民間消費年增率高達9.23%，前十個月零售及餐飲業營業總額較去年同期分別年增7.50%與21.33%。預期第四季民間消費穩定增長，預估2023年實質民間消費成長率年增8.32%。2024年受到基本工資與軍公教薪資調漲以及綜所稅之基本生活費調高之影響，民眾可支配所得上升將進一步帶動民間消費，預期2024年實質民間消費成長率為3.01%。

民間投資部分，受到緊縮貨幣政策影響，投資資金成本上升，在全球經濟需求不振的情勢下，企業投資步調緩慢，第三季實質民間投資成長率年減13%，預估2023全年成長率年減9.7%。預期明年製造業景氣將逐漸回溫，而上半年廠商庫存應已適當調節，遞延投資將逐步落實。再者，半導體廠商持續投資先進製程，佐以綠能與減碳設備投資情勢看好，廠商投資意願可望增強。再加上跨境旅遊需求使航空業擴增設備，預估2024年實質民間投資年增3.05%。此外，公共建設投資穩定成長，預期2023年及2024年全年實質固定資本形成年增率分別成長-7.53%與4.23%。

對外貿易部分，全球商品需求不振，第三季實質商品輿服務輪出與輸入年增率分別衰退1.35%與4.45%，預估2023年全年實質商品及服務的輪出與輪入成長率分別年減4.39%與5.07%。今年10月國際貨幣基金組織(IMF)預測明年全球貿易量將成長3.5%，優於今年之0.9%。新興科技續強以及消費性電子需求漸趨活絡，將有助出口動能上揚，加上跨境旅遊暢旺，可望帶動旅行收支增加，預期2024年全年實質商品及服務的輪出與輪入成長率分別為6.23%與8.03%。

展望未來，大環境仍充滿諸多不確定因素，包括美國與大陸經濟前景不明；主要經濟體貨幣政策動向牽動全球金融市場波動；各地地緣政治風險、氣候變遷等影響能源、農工原料供需與價格，均持續影響全球經濟復甦的速度。