白宮今天表示，日本的新日本製鐵公司（Nippon Steel）併購美國鋼鐵公司（US Steel Corp）的擬議交易應受到美國有關當局仔細調查，並警告這可能對國家安全造成影響。

法新社報導，新日鐵和美鋼本週披露這項併購計畫，並將這項交易描述為頂尖技術持有者的聯姻，將有助提高鋼鐵產量並加速去碳化（decarbonization）努力。

不過，美鋼可能遭外國企業併購一事已引發華府和工會強烈批評。

美國國家經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）聲明指出，總統拜登「認為外國實體收購這家具代表性的美國公司，即使是親密盟國的企業收購，但就國家安全和供應鏈可靠性的潛在影響來看，似乎仍應嚴肅審查」。

新日鐵和美鋼要求美國外來投資審查委員會（CFIUS）評估新日鐵以141億美元併購美鋼交易，此時白宮介入發聲。CFIUS為審查外國對美企併購事宜的跨部門機構。

俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）和其他2名共和黨籍參議員要求財政部長兼CFIUS主席的葉倫（Janet Yellen）阻擋這項交易，稱國內鋼鐵生產「對美國國家安全至關重要」。

美國財政部發言人不願置評。

CFIUS需在45天內完成交易審查，之後這個委員會可以展開另外45天的調查作業。