【時報記者郭鴻慧台北報導】北極星藥業-KY(6550)購併霖揚生技，啟動雙引擎成長，多頭拍手歡慶，今日股價開高後，直奔漲停板77.7元鎖住，至10:50，買單超過2500排隊搶著要買。

北極星藥業購併霖揚生技，並延攬原霖揚生技製藥董事長徐展平博士擔任北極星藥業集團總經理，此一購併，將使北極星除了癌症代謝療法新藥之外，更跨入了目前最被看好的多胜(月太)藥物，這兩個極具發展潛力的產品線，可望成為北極星未來成長的兩大引擎。

新任總經理徐展平擁有美國麻省理工學院的化工博士學位，在製藥界擁有超過30年的專業經驗，是國內極少數的有機化學合成專家，尤其，對胺基酸數目在三十個以上的多胜(月太)藥物，都能以全合成或半合成方式達到極高的產率。霖揚生技已經開發完成用於糖尿病和減重的藥物，北極星將據此進行大規模生產，預計在明年下半年開始有量產產品出貨，將挹注營運動能。

在癌症新藥方面，北極星已於今年11月向美FDA遞交ADI-PEG 20新藥在肺間皮癌的藥證申請(BLA Submission)，目前正積極為未來商業化做準備，並與全球以及區域商業化夥伴進行積極洽談。

同時，北極星藥業目前有三項三期的臨床試驗正在進行中，包括腦癌(神經性多型膠質母細胞瘤 GBM)、平滑肌肉瘤(Leiomyosarcoma)以及肝癌(HCC)，預期將來可能會拿到多張不同癌症的藥證。