幾內亞首都康納克立18日發生油庫爆炸，政府今天表示死傷人數增至23死241傷。年輕群眾今天在首都街頭抗議，要求加油站恢復汽油供應時，與安全部隊爆發衝突。
綜合路透社和法新社報導，這個西非國家的政府今天在聲明中說，康納克立（Conakry）大型油庫爆炸起火事件造成的死亡人數已從稍早的13人增加到23人，受傷人數從178人增至241人。
在2021年政變後掌權的軍政府領導人頓波雅（Mamady Doumbouya）已宣布，從今天起全國哀悼3天。
根據法新社記者所見，一群年輕民眾與安全部隊今天下午爆發零星衝突，年輕人丟擲石塊，警方則動用催淚瓦斯驅離。
數百名抗議者在通往首都市中心的多個地點設置路障、翻倒垃圾桶，並放火焚燒輪胎，其中許多人戴著頭巾或面罩。
油庫爆炸事件發生後，全國各地的加油站都已暫時關閉。後來政府宣布恢復柴油供應，但汽油仍暫停供應。
許多民眾依賴摩托計程車為生，他們要求加油站恢復供應所有種類的燃料。
抗議者喊道：「你不能只出售柴油，而剝奪我們的汽油。大多數幾內亞人只使用汽油。」
一名抗議人士告訴法新社：「我們要工作才有飯吃，才能養家糊口，就像當局的官員一樣。我們沒地方可賺錢。」
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