美國貿易代表署（USTR）回顧過去一年貿易政策經濟進程，包括台美6月簽署21世紀貿易倡議首批協定。美台將在2024年針對其他議題進行後續談判。
美國貿易代表署今天發布新聞稿，細數2023年USTR的貿易政策進展，包括勞工權益倡議、農業、強化供應鏈與增進經濟韌性、促進環境保護與永續發展等。
美國貿易代表署指出，USTR建立美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）快速反應機制（RRM）、強迫勞動執法工作小組（FLETF）、發布全球推廣勞工權利備忘錄，與日本建立供應鏈人權與國際勞工標準工作小組，並在世界貿易組織（WTO）推動改革，以促進勞工權利。
在農業方面，美國貿易代表署改善印度市場准入、在美墨加協定中為農業生產者提供支持、南非重新開放家禽市場、擴大日本乙醇市場、確保美國牛肉出口日本；促進環境保護與永續發展方面，簽署WTO漁業補貼協議、美國秘魯貿易促進協議（PTPA）、推動解決永續鋼鐵與鋁業產能過剩問題。
談到強化供應鏈並增強經濟韌性，美國今年主辦亞太經濟合作會議（APEC）討論多項議題、與南非召開非洲成長暨機會法（AGOA）論壇、持續推動印太經濟架構（IPEF）、與肯亞戰略貿易投資夥伴關係取得進展、每日關鍵礦產協議、世貿電子商務聯合聲明倡議取得進展，以及推動WTO國內監管協議。
美台21世紀貿易倡議在6月簽署首批協定，也是USTR今年成就之一。USTR表示，6月時，美國在台協會（AIT）與駐美代表處在美國簽署第一批協定，包括多個貿易領域的高標準承諾與具有經濟意義的成果。
USTR指出，美台今年針對其他項目展開談判，2024年也將持續協商。
今年6月1日駐美代表蕭美琴、美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）在AIT華府總部簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，協定涵蓋通關及貿易便捷化、法規制定程序透明化、反貪腐以建構可信賴的公正營商環境、服務業業者取得證照程序的透明及公正、台美合作增加中小企業參與國際經貿活動的機會5項議題。
台美雙方下一步將就倡議所餘7項議題，包含勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法進行後續談判。台美經貿官員已於8月14至18日針對農業、勞動與環境三大議題文本交換意見。
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