【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數233.13點，漲1.50點；總計350家漲、325家跌、100家持平；委買10477261張、委賣6107780張；總成交值474.22億元。

#櫃買市場 #台北 #指數 #成交值 #加權指數