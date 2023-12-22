【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17603.20點，漲59.46點；總計418家漲、454家跌、149家持平；委買35654435張、委賣22002413張；總成交值1683.94億元。

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