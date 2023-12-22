【時報記者張漢綺台北報導】AI伺服器及AI PC雙引擎助攻，建準(2421)預期，明年應該是還不錯的一年，毛利率也是正向，日系外資最新報告不僅重申建準「買進」評等，並將建準2024年及2025年每股盈餘調高12%到15%，激勵建準今天盤中股價強攻漲停板。
AI相關應用興起，從PC/NB到伺服器，引爆散熱風扇升級潮，日系外資最新報告指出，建準除了AI伺服器題材，也是AI PC的受惠者，據了解，AI PC產品自幾個月前開始處於設計階段，預計2024年第2季或第3季開始貢獻營收，而NB客戶則專注於軟體升級調整硬體規格，建準看好出貨量翻倍(一個風扇變兩個風扇)及ASP(平均單價)上揚，我們認為，規格升級趨勢讓建準2024年前景更好。
日系外資指出，我們預期，通訊、伺服器、汽車及IT將推升建準2024年營收，毛利率將因規格升級及更好的產品組合較去年同期改善，我們將建準2024年到2025年每股盈餘提高12%到15%，重申建準「買進」評等，目標價也從141元調升至145元。
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