【時報記者任珮云台北報導】時序進入2023年最後倒數，台股長線展望佳，投資人持續湧入高股息ETF。其中，月配型的中信成長高股息（00934）自11月1日掛牌來，規模迅速成長，昨（21）日首度站上百億元，來到100.8億元，僅花37個交易日，成為2023下半年規模最快突破百億元的ETF，亦是第7檔百億元的高股息ETF。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，11月台股大漲8.7%，外資從連續4個月淨匯出轉為淨匯入，匯入金額達3,500億元，寫下歷史次高，主要受美國聯準會（Fed）降息趨勢明確，市場預期升息循環已進入末段，加上美債殖利率回落等影響，使外資轉而買進台股。

觀察外資於11月以來買超台股金額僅約2400億元，和淨匯入3500億元相比，資金行情仍有餘裕，加上2024年適逢總統大選，作多行情可望持續增溫，及上市櫃公司基本面具備成長力道，第一季表現值得期待，股市可望延續上漲動能。

展望後市，張圭慧認為，美國聯準會將於2024年進入調節景氣的降息循環，有望刺激經濟回溫，且隨庫存調整將步入尾聲，可望重啟每3至4年新庫存循環週期，且第一季市場有機會受惠於四年一遇的總統大選行情，以及Fed提前降息的預期，下半年市場的焦點則在美國總統大選、奧運與蘋果產品發表會，長期來看對市場仍屬正向。