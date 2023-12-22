【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在日本央行10月會議紀錄中，各與會專家學者，對YCC（公債殖利率曲線控制）政策該如何實施意見相左。不過，日本央行在這次例會，鬆綁YCC對長期利率的限制，外界解讀為，是要為將來退出目前超寬鬆貨幣政策先行鋪路。

有位成員在會中指出，有必要明確表示，日本央行只是調整YCC，並非要結束這項政策。另外，也不是準備要改變現行的負利率。另位則認為，日本央行不應該強烈否認微調YCC政策，可能表示大規模景氣刺激計畫或將畫下句點。

路透社指出，這些學者專家各持己見，代表由YCC、大舉購買日債以及短期負利率等，各種不同做法所組成的貨幣政策架構很複雜。不過，這9位委員的共識是目前先維持超寬鬆政策不變，但對日本通膨長時間維持在目標價2%有歧見。

從此會議紀錄得知，雖然有些與會成員表示，明年加薪幅度可望比今年多，但萬一通膨又回升，可能會讓消費怯步，況且有些小日企對加薪一事，可能是心有餘而力不足。

日本央行在2023財年下半年，也就是從10到隔年3月期間很關鍵，因為關係到物價是否可持續性上漲。路透社11月曾調查過經濟學家，超過80%預估日本央行將在明年走出負利率，半數認為4月，另外則猜是元月。