【時報記者任珮云台北報導】今年全球股市反彈，讓投資人從股災的陰影中走出來，有了持續加碼股市的勇氣。台股今年在亞股中漲幅排名第一，行情帶動股票型基金淨值成長，加上資金源源不絕流入，使今年來主動式基金規模增加2557.94億至1.98兆，規模增幅達到14.82%，其中有超過半數由台股基金貢獻。

台股主動型基金今年來規模成長1425.38億至4821.77億，增幅高達41.97%，為主動式基金中規模增加最多的類別。增加第二多的類別為跨國股票型基金，今年來規模膨脹531.94億至4458.48億。主動式基金市場主力為股票型基金，國內外股票型基金比例總計佔46.82%。

以基金公司分類，今年來主動式基金規模增幅前三大投信，成長幅度都在5成以上，包括：日盛投信、統一投信及元大投信。

以金獎團隊聞名的統一投信，今年來主動式基金規模增加307.9億至879.18億，增幅高達53.9%。統一投信規模成長來自國內外招牌基金，台股長青基金統一奔騰及黑馬基金，今年來規模分別增加49.41億及43.86億，也是市面上少數規模達到百億的基金。投信股票型基金淨值王統一全天候基金，今年來規模也大增39.75億至79.54億。海外基金則有主要投資大中華的統一強漢基金，今年來規模成長10.56億至81.96億，聚焦全球科技股爆發力的統一全球新科技基金，今年來規模也增加12.33億。

新基金方面，統一投信今年新成立的統一台灣高息優選基金(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)，募集時就獲得投資人熱烈響應，截至11月底規模約百億。這檔基金採高股息與高成長「雙高並進」，在長線高速成長潛力的同時，也具備高股息防護特色，成為新一代領息族及穩健型投資人首選。展望後市，全球股市短線雖呈現震盪，明年在景氣復甦推動下，多頭行情有望延續。投資人可以增添配置部位，分散投資組合風險。

至於日盛投信，今年前3名績效的台股基金，分別為：日盛新台商、日盛MIT主流及日盛上選，日盛投信總經理高福乾表示，2024年投資有五大展望：一是殖利率下行支持股債齊揚、二是全球經濟成長放緩降息時機到、三是下半年進入降息循環具資金行情、四是美元走貶有利新興市場資產表現、五是半導體AI成長周期啟動使股價漲勢欲小不易；至於5大看好產業，包括AI 2.0概念、邏輯晶片與晶圓代工、伺服器、NB產業、手機概念股。