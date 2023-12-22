台股22日開盤跟進美股上演反彈走勢，目前指數暫報17,585點，上漲41點，權王台積電（2330）盤中來到580元，上漲2元，在強勢類股部分，受惠美記憶體大廠美光強漲，帶動華邦電（2344）、南亞科（2408）等記憶體族群同步走揚，躍居資金主流。
關注美股表現，四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲322.34點，或0.86％，收在37,404點；標普500指數上漲48.39點，或1.03％，收在4,746.75點；Nasdaq指數上漲185.93點，或1.25％，收在14,963.8點；費半指數上漲110.9點，或2.76％，收在4,118.59點。
美股強勢反彈，繼上周公布CPI、PPI同步降溫之後，美國經濟分析局發布第三季核心個人消費支出，年增率降至2.0％、接近聯準會政策目標，且初領失業救濟金人數穩定在20.5萬人的歷史低位水準，持續強化投資人對美國經濟軟著陸的信心。此外，美光科技（MU）公布財報後大漲逾8.6％，引領半導體族群全面走高，帶動四大指數由前一日大跌中強勢反彈，其中費半指數強勁上漲2.7％。
統一投顧表示，台股回測月均線有撐，回到10日均線附近，指數維持強勢盤堅格局，在資金行情持續下，中多格局不變。觀察目前盤面輪動快速，資金聚焦貨櫃、AI組裝、AI PC、記憶體等類股，如陽明、萬海、長榮、緯穎、廣達、華碩、宏碁、系微、南亞科、威剛等，短線強勢。
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