存股領息風氣不減，台股高息ETF成為存股族的最愛之一，觀察昨（21）日台股大跌近百點，不包括槓桿型，一般型台股ETF規模不減反增的有4檔，清一色都是台股高股息ETF，其中00919（群益台灣精選高息）規模已來到881億元，除即將叩關900億元，也有機會成為台股第5檔破千億規模的ETF巨獸。
台股目前共有0050（元大台灣50）、0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）、00929（復華台灣科技優息）等4檔ETF突破千億，其中首檔訴求月配息的00929，今年6月初掛牌，僅花短短半年就在11月突破千億規模，刷新紀錄。
至於昨日規模逆增的4檔ETF中，以00919增加15.42億元最多，00929、00934（中信成長高股息）、00918（大華優利高填息30），則各增2.67億元、1.85億元、0.48億元，人氣也很旺。
法人表示，台股高息ETF的波動度較個股與大盤低，是存股族的好選擇，以18日除息的00919來說，除息後價格下降0.55元約2.4%，由於00919是季配息，等於1年僅4次機會，可以便宜2.4%的甜甜價買進，尤其若在台股逢低時布局，更能輕鬆增加存股張數與減低持有成本。
群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，近期各家高股息ETF成分股開始進行權重調整，而台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，後市正面看法，若盤勢回檔建議可採取逢低買進。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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