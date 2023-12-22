台灣房價居高不下，年輕人想買房可能不是一件簡單事，一名網友在PTT發文指出，他朋友簽志願役入伍「5年就買房」，現在30歲淨資產已增至約700萬元，貼文一出引發討論。

原PO表示，朋友是職業軍人，從20歲當兵當到30歲還在軍中，他5年前在中部買了一間三房大樓拿來出租，房子市價翻了1倍，房租也能跟房貸打平，目前淨資產算一算大概700萬元左右。

網友紛紛留言討論，表示「屌打台灣80%的人吧」、「大趴全台一堆30歲的人」、「同歲他是我資產的十倍」、「30歲700萬算很好了，差不多達到台灣成年人的平均資產」。

「國軍人才招募中心」薪資待遇資料顯示，二等兵待遇為為3萬5320元，一等兵待遇為3萬7040元，上等兵待遇為3萬8770元，均含本俸、專業加給和志願役加給。