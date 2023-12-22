【時報記者林資傑台北報導】三商投控旗下連鎖餐飲集團三商餐飲(7705)今（22）日登錄興櫃，每股參考價91元，股價開盤即以上漲18.68％的108元開出，最高飆漲51.65％至138元，隨後漲勢雖有所收斂，早盤仍維持約20％漲勢，蜜月行情甜蜜。

三商餐飲旗下目前共有10個品牌、402家店，包括169家「三商巧福」、125家「拿坡里披薩．炸雞」、63家「福勝亭」、20家「三商鮮五丼」、12家「拿坡里炸雞」、「品川蘭」及「BANCO棒可」各4家、「巧福PLUS」及「虎記餃子」各2家、以及雲端廚房「咖意哩」。

三商餐飲目前實收資本額6.04億元，考量直營制餐飲服務對門市營運有較高控制力，快餐店（QSR）則具出餐快速、餐點標準化特色，較不受景氣波動影響，三商餐飲在直營制基礎上加入「快餐店」及「多品牌全品項」2策略，創造獨有經營模式。

三商餐飲集團的外帶外送比例達70～80％，並採直營方式確保門市服務品質。而「多品牌全品項」不僅能滿足不同消費者喜好，創造更多營收可能來源，也降低單一原物料波動風險，使集團近年毛利率維持在37～43％，優於快餐店同業平均的28.7％。

三商餐飲2022年合併營收創52.06億元新高、年增8.95％，營業利益2.48億元、年增6.06％，惟受業外顯著轉虧拖累，歸屬母公司稅後淨利1.53億元、年減達33.6％，每股盈餘2.55元，主因權益法轉投資公司三商美邦人壽大幅轉虧、且前年出清宏遠證持股墊高基期。

三商餐飲2023年上半年合併營收28.47億元、年增12.82％，歸屬母公司稅後淨利1.2億元、年增達1.85倍，每股盈餘2元。前11月自結合併營收52.29億元、年增10.82％，已改寫年度新高，前10月稅後淨利2.48億元亦創近3年高，每股盈餘4.12元。

展望後市，三商餐飲集團已具一定品牌成熟度，且多屬經濟實惠的國民美食，目前中央廚房稼動率約90％。為因應各品牌展店規畫及產品線拓展，集團斥資8.05億元擴建，規畫自明年投產，預計可提升3倍產能及自製率，有效控管產品品質，以支援800家門市目標。

此外，雲端廚房為因應外送產業興起的新餐飲模式，透過線上點餐降低成本、提高坪效，三商餐飲以多元品項和中央廚房為後盾，去年3月成立「三商餐飲雲端廚房」，集結旗下包括三商巧福、拿坡里炸雞、福勝亭、三商鮮五丼等品牌，創造第二條成長曲線。

法人指出，疫情解封後國內餐飲業明顯復甦，隨著通膨逐步降溫，內需消費力道可望延續。高坪效雲端廚房可望提升三商餐飲經營效率，提升整體營收與毛利，配合集團規畫加速展店，預計每年新展約40～50家，並陸續推出新品牌及拓展產品線，可望持續挹注成長動能。