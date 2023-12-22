【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美股周四急彈升，反映中概股的金龍中國指數隔夜上漲3.2%，為市場造好情緒。港股在連升兩天後，周五仍高開121點，但隨後縮小升勢。
周五香港恆生綜合指數早盤漲65點或0.4%，為16686點。國企股(H股)升0.2%。科技指數漲0.3%。
主要科技股普遍走高，京東漲近3%，百度漲2.2%，騰訊也上漲0.8%，阿里巴巴升0.6%。
內房股和物業股上漲，寶龍地產揭露重組條款，大漲逾11%。此前大陸住建部表示，明年因城施策，一城一策，實現房地產供需的平衡。
內需的餐飲股和電影股都上漲。
在Nike尋求節省20億美元成本下，代工廠申洲國際大跌8.4%，為表現最差的藍籌股。
藥明生物和藥明康德分別跌3.7%和2.2%。
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