【時報-台北電】台股開高但上攻動能減緩，汽車股因2024台北新車暨新能源車特展，將於12月28日登場，挾題今日小有表現，麗清(3346)法說會看好明年表現，加上12月營收有望優於9月締造的創高表現，10：00成交量已爆增到2萬張，漲幅一度逼近9%，成為今日多方最佳代表。艾姆勒(2241)、宏旭-KY(2243)、中華(2204)、IKKA-KY(2250)等早盤強勢走高逾1%。豐田旗下大發64車款安全測試造假，和泰車(2207)緊急出面滅火，股價今日止血，小步伐向上。

汽車股開盤走強惟資金移轉後繼無力，類股漲幅收斂甚至翻黑。裕日車(2227)、汎德永業(2247)、帝寶(6605)等走勢疲弱，但跌幅力控於1%，汽車股整體表現穩定。

大發安全測試造假，和泰車表示，台灣不在對象國家內，且經和泰車(2207)製造廠國瑞內部詳細調查後，確認此事件與台灣無關。和泰車也已與主管機關說明完成，短線股價從719元拉回到679，翻落5日線下，和泰車出面澄清，加上台北車展助攻，周五股價止跌回穩。

2024台北新車暨新能源車特展，睽違四年將於下周12月28日至2024年1月1日假南港展覽館1館為期五天展出，2 年一度舉行的台北車展，2021年底因為新冠疫情取消，而再上一屆則是回溯到2019年底的「2020 世界新車大展」，四年之後車展再度登場，各車廠都準大展身手。（編輯：張嘉倚）