【時報記者任珮云台北報導】台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，觀察21日台股大跌近百點，不包括槓桿型，一般型台股ETF規模不減反增的有4檔，清一色都是台股高股息ETF，其中群益台灣精選高息(00919)增加15.42億元增加最多，人氣最旺，其他三檔分別是復華台灣科技優息(00929)、中信成長高股息(00934)、大華優利高填息30(00918)，各增加2.67億、1.85億、0.48億。

法人表示，台股而言，台股高息ETF的波動度更是相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。00919甫除息，在18日除息後價格下降0.55元約2.4%，00919是季配息，也就是一年有4次便宜2.4%的買進時機，累積起來也是不錯！從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，00919追蹤指數的選股邏輯是最大亮點，00919在每年5月底依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票；12月換股時則根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。近期各家高股息ETF成分股也開始進行權重調整，而台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。