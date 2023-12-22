【時報記者郭鴻慧台北報導】全福生技(6885)乾眼症新藥BRM421第三期臨床試驗數據未達標，股價以73元開出後，賣壓大舉出籠，開盤4分鐘觸發熔斷機制停止交易，股價最低探至28.8元。

全福生技研發中乾眼症新藥BRM421於美國執行之多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照之三期臨床試驗，昨(21)日公告臨床試驗數據分析結果，其主要療效指標未達統計學顯著差異。全福指出待收到完整數據後，會繼續進行細部分析討論，定訂後續開發策略。

全福總經理徐文祺表示，從初步數據來看，治療組3個實驗看起來如預期，差別在於安慰劑的對照組。最終的數據將會在1月下旬出爐，要求CRO公司儘量加快，團隊也非常想要了解更多。目前內部的初步想法，將由尋找新賦形劑和提升濃度著手，若有解方，將會再重啟三期臨床試驗。

全福生技目前手中現金充足還有20億元現金，除了BRM421外，另一項產品RM424還在臨床，董事長林群說，可以互相支援，至於421，一旦找到解方，就會再重新做三期。

全福表示，安全性上BRM421治療組眼睛不良反應事件發生率(26.0%)及安慰劑組(26.5%)相當。於兩組治療組別中，治療期間發生與治療藥物相關的嚴重不良反應(Related serious adverse event, related SAE)比例，BRM421治療組及安慰劑組均為0%，顯示BRM421眼滴劑具良好安全性及耐受性。