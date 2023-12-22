00919（群益台灣精選高息）本周換股「八上八下」，根據群益投信官網截至昨天（21）為止，仍有南電1檔還沒換完，剩下2100多張待清。而其前10大成分股則重新洗牌，新納入的中美晶躍居第9大成分股，光是本周就加碼1.2萬張；至於成分股天字第一號長榮海運，本周掃貨逾萬張，持股權重已經來到12.46%。
到昨天為止，00919的前十大成分股分別為：長榮（12.46%）、聯電（9.42%）、瑞昱（9.36%）、聯詠（6.58%）、聯發科（5.48%）、健鼎（4.02%）、力成（3.74%）、中美晶（3.58%）、漢唐（3.25%）、鈊象（3.23%）。其中僅中美晶為新納入的成分股。
觀察本周00919新加碼上萬張的個股有6檔，分別是：中信金4.7萬張、兆豐金2.1萬張、東元1.8萬張、致伸1.3萬張、中美晶1.2萬張、長榮1萬張，其中中信金、兆豐金、東元、中美晶皆為新納入的成分股，長榮和致伸則是舊有成分股持續追加。
至於賣超個股除了南電外，就以日月光投控9120張和緯創4800張較多，其餘還調節瑞儀500張、矽創300張、台表科300張。
到昨天為止，00919的基金規模已經來到866億元，受益人數36.3萬人，本月新增人數32.7%，僅次於大華優利高填息30（00918）的122%和野村台灣新科技50（00935）的41%。
00919進行今年第2次成分股審核，新納入的8檔分別為東元、台肥、長榮鋼、兆豐金、中信金、神基、中美晶、寶雅；刪除的8檔則是佳世達、廣達、陽明、萬海、大聯大、天鈺、南電及鈺齊-KY。
這次是00919首度納入金控個股，在8檔新成分股納進後，00919的產業別將橫跨電子、金控、電機、生活、鋼鐵、化工，更有利分散風險。
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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